Trabzonspor ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için mevcut kadrodan bazı isimlerle yolları ayıracak. Bordo-mavili takımın sezon başında Rennes'ten 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Olaigbe, şu ana kadar görev yaptığı 17 maçta sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi. Bu nedenle beklentilerin çok uzağında kalan 22 yaşındaki Belçikalı sol kanadın devre arasındaki ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Olaigbe ile Türkiye içerisinden farklı takımların ilgisinin olduğu kadar yurt dışından da tekliflerin gelmesi bekleniyor. Olaigbe'nin adı Kasımpaşa kulübüyle de sıklıkla anılıyor.