Ocak ayında orta saha bölgesine transfer yapma kararı alan Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için harekete geçti. Alman ekibinin ise 27 yaşındaki futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ocak ayında kadrosuna takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor. Deneyimli çalıştırıcı, yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu sıcak bakmamıştı.

Siyah-beyazlılar, orta alanın merkezi için İngiltere başta olmak üzere transfer piyasasını araştırırken gündeme dahil edilen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu. Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın da aynı şekilde Salih Özcan ile ilgilendiği kaydedildi. Alman ekibinin Salih'in sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmediği belirtirken Türk Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen futbolcunun forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı amaçladığı öğrenildi. Geçen yaz Dortmund, 5 milyon Euro bonservis istediği Salih için mukavelesinin sonuna gelmesiyle birlikte devre arasında 1.5-2 milyon Euro bandında bir ücret talep ediyor.

21



Salih Özcan, bu sezon sadece 4 maçta 21 dakika süre alabildi. Toplamda ise Alman ekibinin formasını 88 kez giydi ve takımına 2 asistlik skor katkısı verdi.