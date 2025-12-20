Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'de yer alan haberde La Liga ekibi Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.