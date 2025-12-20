Galatasaray'a Benfica'dan flaş transfer!

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Benfica'da gözden çıkarılan o isim için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'daki transfer çalışmaları da hız kazandı. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası devre arasında bir sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın bu bölge için rotasını Portekiz'e çevirdiği öğrenildi.