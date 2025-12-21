"Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz. Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim. Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız."
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara Kasımpaşa maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara galibiyeti değerlendirdi. İşte Sara'nın sözleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.12.2025 - 22:26
"Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz. Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim. Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız."