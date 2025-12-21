Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.
Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.
Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.12.2025 - 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 - 22:07
