Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti ve ilk devreyi lider tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 42'ye çıkaran sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in ilk devresini takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ilk sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada kaldı.

MAURO ICARDI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 60. golünü kaydeden Mauro Icardi 59 gollü Gheorge Hagi'yi geride bırakarak sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0



33. dakikada Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.



37. dakikada Leroy Sane'nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.