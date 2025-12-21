Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuğu Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçti ve ilk devreyi lider tamamladı. Sarı-kırmızılı ekibin genç ismi Kazımcan Karataş karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

"Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız. Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum."