Diego Simeone'den Fenerbahçe'nin gündemindeki Sörloth için flaş açıklama!

Diego Simeone'den Fenerbahçe'nin gündemindeki Sörloth için flaş açıklama! İspanya La Liga'da oynanan Atletico Madrid-Girona maçı sonrası ev sahibi ekibin Teknik Direktörü Diego Simeone adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





LaLiga'nın 18. haftasında deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup eden Atletico Madrid, 2025 yılına galibiyetle veda etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan Diego Simeone, takımının performansından memnuniyetini dile getirerek, "Bu seviyeyi korumak istiyoruz. Rakiplerimiz çok rekabetçi; kolay olmayacak ama aynı ciddiyetle çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi.

Arjantinli çalıştırıcı, transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'la ilgili soruya da açıklık getirdi. Son iki maçta ilk 11'de forma verdiği Norveçli santrfor için Simeone şu ifadeleri kullandı: