Galatasaray'ın başarılı forveti Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın kampı sırasında flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı kırmızılı kulüp hakkında önemli ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil; evim, ailem. Kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü oyuncularına nasıl davrandıkları, nasıl saygı gösterdikleri ve oyuncuların ailelerine nasıl davrandıkları önemli. Yani formayı giyen her oyuncunun kulüp için her şeyini vermek istediğini görüyorsunuz. Bu yüzden benim için önemli olan evde olmak, çünkü ben Galatasaray'a evim diyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip ve bunu abartmıyorum; orada oynadığım için değil, bütün dünya biliyor. Galatasaray taraftarlarının takımlarını destekleme şekli gerçekten inanılmaz. Benim için de, diğer oyuncular için de, hatta kulüpte oynamış geçmiş efsaneler için de kulüple bağ asla kopmuyor."