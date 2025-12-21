Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak öz güvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!"