Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 91. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 91. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 91. bölüm fragmanı izle...

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Tuğçe yavaş yavaş kendine gelirken, Efe'nin büyük sürprizi ile göz yaşlarına boğulacaktır. Osman ise Aylin'den boşanır boşanmaz kendisini Zümrüt'ün yanında, bilmediği karanlık bir plana adım adım çekilirken bulur.

Yekta Rafet ile iş birliğinde İclal'in geçmişinden gelen dosyanın peşinden gitmektedir. Öte yandan öfkesinin iyice arttığı Laçin'i köşeye sıkıştırmak için bir hamle daha yapar. Ceylin de yeni bir gelişmeyle bir anda kendisini okulda zehirlenen çocukların davasının tam göbeğinde, keşmekeş içerisinde bulur.

Ilgaz ve Ceylin'le başlayıp herkeste artan "Eren" şüphesi, artık Eren'i ifadeye almayı zorunlu kılar. Eren'in ifadesindeki çarpıcı sözleri ve olaylara bakış açısı herkesi derinden sarsar. Tüm bunların yanı sıra, olanca bilinmezliğiyle bir kara bulutun, hızla üzerlerini kaplamak üzere olduğunun henüz hiç kimse farkında değildir.

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.

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