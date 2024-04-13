Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu mu?

Survivor All Star 2024, 13 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla seyircisi karşısına çıkacak. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 13 Nisan Cumartesi Survivor'da kazanan takım ve yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 13 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.