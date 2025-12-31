Sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde birçok ismi listesinde tutuyor. Önceliğini Ederson ve Raphael Onyedika'ya veren Cimbom'da B planı da hazırlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Aslan, Ederson ve Onyedika'da umduğunu bulamazsa Olympiakos'ta forma giyen Santiago Hezze'yi gündemine alacak. 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, orta sahada 6 ve 8 numara oynuyor. Esas yeri 6 numara olan Hezze'nin Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2023 yılından bu yana Yunan kulübünde forma giyen yıldız orta saha, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların da kısa sürede Hezze için harekete geçmesi bekleniyor. RIVER PLATE DE TAKİPTE Santiago Hezze'yi Galatasaray'ın dışında ülkesi Arjantin'den River Plate de yakından takip ediyor. Ocak ayı transfer döneminde Olympiakos'un gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı. Başarılı futbolcunun piyasa değerinin 14 milyon euro olduğu kaydedildi. Olympiakos'un da önemli bir bonservis beklentisinin olduğu dile getirildi. Ağustos 2023'ten beri Yunan takımında oynayan Hezze, 115 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 5 asist yaptı. 24 yaşındaki yıldız aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın transfer politikasına göre Santiago Hezze için bir karar alacağı ifade ediliyor.