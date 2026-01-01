Haberler

Türkiye Filistin için ayakta! İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle 1 Ocak 2026 günü Galata Köprüsü'nde yaşanan insanlık dramına karşın bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Gazze'ye destek yapılan yürüyüşte on binler toplanarak yeni yılın ilk gününde Filistin halkını unutmadı. Yürüyüşü canlı izlemek için tıklayın.

A Spor

Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:41

Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük yürüyüştü toplanan on binler İsrail zulmüne karşı Filsitin'e destek oldu. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

"FİLİSTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sabah.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı. Bakan Bak, "Bugün İstanbul ayağa kalktı Gazze soykırımına karşıyız tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Filistin kırmızı çizgimiz her zaman mazlumun yanındayız" dedi.

