Trabzonspor ve Galatasaray'dan Filistin için anlamlı çağrı!

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle 1 Ocak 2026 günü Galata Köprüsü'nde yaşanan insanlık dramına karşın bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Bu yürüyüş öncesi kulüplerden anlamlı mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten "Gazze'ye Destek" yürüyüşü için davet çağrısı geldi. İşte detaylar...

1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne ilişkin Galatasaray ve Trabzonspor'dan yeni bir paylaşım geldi. Kamera karşısına geçen Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan, kulüplerinin resmi kanalları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile taraftarlarını Filistin'e destek olmaya çağırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Gazze'de yaşananlar, insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza, insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde, mazlumun sesi olmak için oradayız." sözleri ile taraftarlarına seslendi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında, mazlumun yanındayız." ifadelerinde bulundu.

İŞTE G.SARAY VE TRABZONSPOR'UN FİLİSTİN ÇAĞRISI