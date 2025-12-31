Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Atalanta'dan 2 yıldız isim için yönetimin bizzat devreye girdiği öğrenildi. Cimbom, o futbolcuları kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere takviyeler yapacak Galatasaray'ın yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Aslan'ın ocak ayında İtalya'da Atalanta'da yoğun görüşmelerde bulunması bekleniyor. Orta saha için Ederson ve hücum hattına Ademola Lookman hamlelerini yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, temaslarını sıklaştıracak. Hızlıca sonuç alınması hedefleniyor.