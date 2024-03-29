GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 133. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Amcaoğulları depremle ilgili çalışma yapacakları uygun araziyi belirler. Arazi sahibi çalışma için izin vermez. Amcaoğulları adamı ikna edebilmek için ne yapacaktır?
Mihriban hastanede tedaviye başlar. Adile, bebeklere bakmak için yardıma gelir. Rıfat'ın borçları olduğunu öğrenen Adile, plan yapmak için hanımları toplar. Rıfat'ın borçları nasıl ödenecektir?
Mevsim'in eski nişanlısı kasabaya gelmiştir. Seyfettin bu duruma karşı ne yapacaktır?
GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
- Berk Atan - Taner
- Gülsim Ali - Dilek
- Semih Ertürk - Veysel Kaya
- Melis Sevinç - Selma Çiçek
- Hazal Çağlar - Asuman
- Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
- Cihat Süvarioğlu - Ramazan
- Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
- Zümre Meğreli - Elif
- Ferhat Eşsiz - Producer
- Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
- Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
- Ali Düşenkalkar - Muammer
- Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
- Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
- Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
- Feyza Işık - Döndü Kaya
- Cemre Melis Çınar - Fadime
- Çiğdem Aygün - Keriman
- Utku Ateş - Serdar
- Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
- Ramiz Mullamusa - Aziz
- Şebnem Dilligil - Halime Kaya
- Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
- Ege Aydan - Münir Başkan
- Cemil Şahin - Behçet
- Halil Ergün
- Ergun Kuyucu - Ali
- Ruhi Sarı - Fikret