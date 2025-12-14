TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sörloth'u böyle ikna edecek!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un peşini bırakmıyor. Sarı lacivertliler, Norveçli yıldızı kadrosuna katmak için transfer stratejisini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Saadettin Saran, ilk icraatını çok önemli bir isimle gerçekleştirmek istiyor: Alexander Sörloth. A.Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile golcü sorununu çözmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Norveçli yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
Fotomaç'ın haberine göre, daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve gol krallığı yaşayan Sörloth'un ülke futbolunu çok yakından tanıması da yönetimi bu tercih üzerinde tutuyor.
BAŞKAN SARAN'IN HAYALİ
Yaklaşık 1.5 sene önce Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında Atletico'nun yolunu tutan Sörloth için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak olan yönetim, piyasa değeri olan 20 milyon euro'yu ödemeye hazır bir durumda. İspanyol ekibinde hamle oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun tutumu transferi belirleyecek.
Daha önce Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen Sörloth'u bu kez ikna etmeye çalışacak olan Başkan Saran ve ekibi, gelecekle ilgili projelerle futbolcunun aklına girmeye çalışacak.
8 MİLYON EURO KAZANIYOR
Norveçli futbolcu Atletico Madrid'de bonus ve vergiler dahil 8.2 milyon euro kazanıyor. Oyuncuyu ikna etmek için Sörloth'a kazandığı ücretin daha yükseğini teklif edecek olan sarı-lacivertliler senelik çift hanelere çıkacak. Sörloth için şuanda en ciddi talip olarak F.Bahçe yer alıyor.