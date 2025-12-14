Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sörloth'u böyle ikna edecek!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sörloth'u böyle ikna edecek! Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un peşini bırakmıyor. Sarı lacivertliler, Norveçli yıldızı kadrosuna katmak için transfer stratejisini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Saadettin Saran, ilk icraatını çok önemli bir isimle gerçekleştirmek istiyor: Alexander Sörloth. A.Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile golcü sorununu çözmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Norveçli yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Fotomaç'ın haberine göre, daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve gol krallığı yaşayan Sörloth'un ülke futbolunu çok yakından tanıması da yönetimi bu tercih üzerinde tutuyor.