Beşiktaş'tan Jaouen Hadjam atağı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın transferine onay verdiği Cezayirli sol bek Jaouen Hadjam için Young Boys 8 milyon Euro istedi. Hadjam’ın menajeri ile görüşmeler devam ediyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ocakta büyük hareketlilik beklenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, kış döneminde en az 4 bölgeye takviye yapması beklenen siyah-beyazlı yönetim, sol bek transferine yoğunlaştı. Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam sol bek adayları içinde favori konumunda. Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve özellikle istediği Cezayirli yıldızın menajeri ile masaya oturuldu. Genel Koordinatör Serkan Reçber 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmeleri sürdürüyor. Mukavelesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Hadjam için Young Boys'un 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Cezayirli sol bekin kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı. Serkan Reçber kulüp yetkilileri ile bir toplantı yapacak ve bu transfer için yol haritası belirlenecek. Young Boys'un bonservis bedelini aşağı çektiği takdirde resmi imzaların atılması bekleniyor.