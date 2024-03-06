Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 151. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 151. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 151. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 151. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 151. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 151. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır. Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN KÜSKÜNLÜĞÜ DEVAM EDECEK Mİ?

Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?

ORHAN, HOLOFİRA VE ELÇİM ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Orhan ve Elçim'in evlilik meselesini gündeme getirir. Bir an evvel olup bitmesinde fayda olduğunu söyler. Orhan Bey bu durum karşısında ne yapacaktır? Holofira bu meseleyi nasıl karşılayacaktır?

İMREN TEGİN ELÇİM HATUN'U HEDEF ALIYOR

İmren Tegin, Osman Bey'in sarayını karıştırmaya kararlıdır. Elçim ve Orhan'ın evliliğine izin vermeyeceğini söyleyerek Elçim'i öldürmeyi planlar. Casusuna emri verir. Elçim'i öldürme planı nelere sebep olacaktır?

URAZ BEY ŞEHİT OLUYOR

İmren Tegin, Osman Bey'in beylerinden Uraz Bey'in kellesini alır. Düğün hediyesi olarak Osman Bey'e gönderir. Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

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👉KURULUŞ OSMAN 151. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)