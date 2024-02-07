SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor All Star 2024'te heyecan, 7 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 00:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024- 00:20
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Şubat Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIMNagihan KaradereNihat AltınkayaBozok GörenTurabi ÇamkıranGizem MemiçDoğukan MançoSercan YıldırımPınar SakaAleyna KalaycıoğluBerna GözbaşıErsin KorkutMerve AydınÖzgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIMOgeday GirişkenYiğit PoyrazSeda OcakYunus EmreDamla CanBegüm YücetanYasin ObuzSeda AktuğluSahra IşıkHakan HatipoğluNefise KaratayFurkan Kızılay