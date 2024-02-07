SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 7 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 00:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024- 00:20