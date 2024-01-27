SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 27 Ocak Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 27 Ocak Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Perşembe günü oynanan elemede 3 erkek yarışmacıdan herhangi birinin elenmemesi üzerine bu hafta yarışmada heyecan arttı. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 27 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 27 Ocak Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024- 11:02