MASTERCHEF'TE KİM YARI FİNALE ÇIKTI? MasterChef All Star kim elendi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 5 Ocak Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde yarı finale kalan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te yarı finale kim kaldı, hangi yarışmacı yarı finale yükseldi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 00:52