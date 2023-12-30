Gönül Dağı bu hafta 120. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 120. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 120. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar. Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar. Bir daha bu olayın tekrarlanmaması için Taner ne icat edecektir? Selma'nın öğrencileri hastalanır.

Selma kasabada olan salgın dolayısıyla olduğunu düşünür. Tahlil sonuçlarında öğrencilerin beklenmedik bir sebepten dolayı hastalandıklarını öğrenir. Selma'nın öğretmenlik mesleği nasıl tehlikeye girecektir? Erkan, Filiz'e bıraktığı mektubun ardından ortadan kaybolur. Sefer ve Filiz her yerde Erkan'ı ararlar. Erkan'ı bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI