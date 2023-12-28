MASTERCHEF 4. CEKET 28 Aralık 2023 - MasterChef 4. finalist kim oldu?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te ilk ceketi Tahsin'in almasının ardından şkinci ceketin sahibi için nefesler tutuldu. Peki 'Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 28 Aralık MasterChef'te 4. finalist kim oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 00:52