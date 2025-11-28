Troy Parrott'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Parrot için sarı lacivertlilerin devre arasında teklif yapması bekleniyor. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile ara transfer döneminde yollarını ayırması beklenen Kanarya, Youssef En-Nesyri'ye de gelecek teklifleri değerlendirecek.
Adı Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott olmuştu.
İrlandalı forvet, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AZ ALKMAAR'DA MUTLUYUM"
Premier Sports'a konuşan Parrott, "Eğer ilgi varsa bir şeyleri doğru yapıyorum demektir. Daha önce de söylediğim gibi AZ Alkmaar'da mutluyum. Futboldan gerçekten keyif alıyorum, bu yüzden aklımda hiçbir şey değişmedi. Burada olmaya odaklandım. Gelecek gelecektir, benim sadece maç maç devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Troy Parrott, bu sezon AZ Alkmaar formasıyla çıktığı 16 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.