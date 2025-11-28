Ganalı futbolcudan Beşiktaş'a transfer mesajı!

Beşiktaş, Alexander Djiku'yu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz yaz Ganalı stoperi kadrosuna katmak istemişti. Ancak Djiku Fenerbahçe'den Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak öne çıkıyor.
Takvim'in haberine göre, Djiku'nun karısının Rusya'da yaşamaktan dolayı mutsuz olduğu gelen bilgiler arasında. Bu yüzden Ganalı futbolcunun ocak ayı için menajeri aracılığla Beşiktaş'a "Beni alın" mesajı yolladığı öğrenildi. Ayrıca Sergen Yalçın'ın da takımın savunma hattında Djiku'yu çok görmek istediği belirtildi.
Yayın Tarihi: 28.11.2025 - 15:42
