Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte o paylaşım...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbide Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligde ilk iki sırada yer alan ve aralarında yalnızca 1 puanlık farkın bulunduğu dev derbi öncesi heyecan giderek artıyor. Son olarak sarı-lacivertli ekibin İspanyol yıldızı Marco Asensio yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım fotoğrafını kullanan Asensio, "Pazartesi görüşürüz" ifadelerini kullanırken sarı ve lacivert kalpler kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM