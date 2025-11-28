Trabzonspor'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2025 - 20:28
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
DİĞER HABERLER