MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 15 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Bursa iline ait yöresel yemekleri yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.