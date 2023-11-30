TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 22. bölümüyle 30 Kasım Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Kendi Düşen Ağlamaz'ın 22. bölümü...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 21. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 23 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 21. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 21. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Alize, şüphelerinde haklı çıktığını anlamış, Tarık Dikili'nin kim olduğunu öğrenmiştir. Tam bu gerçeği Serkan'a söyleyeceği sırada büyük bir sürprizle karşılaşır. Alize, Serkan'ın o adamla iş yapmasını kendine has yöntemlerle engel olmaya çalışırken işler sandığından daha da karmaşık bir hal alır. Mesut'un planları tam da istediği gibi işlemektedir, Nurettin oteli satmak zorunda kalmıştır. Mesut, bizimkilerin hayatına parça parça sızarken ve herkesin sevgisini kazanırken ona sadece Alize güvenmemektedir. Ne olursa olsun onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ama sonunda Serkan öyle bir hamle yapacaktır ki, Alize hayatının şokunu yaşayacaktır.

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