TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 18 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 114. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...
GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
- Berk Atan - Taner
- Gülsim Ali - Dilek
- Semih Ertürk - Veysel Kaya
- Melis Sevinç - Selma Çiçek
- Hazal Çağlar - Asuman
- Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
- Cihat Süvarioğlu - Ramazan
- Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
- Zümre Meğreli - Elif
- Ferhat Eşsiz - Producer
- Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
- Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
- Ali Düşenkalkar - Muammer
- Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
- Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
- Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
- Feyza Işık - Döndü Kaya
- Cemre Melis Çınar - Fadime
- Çiğdem Aygün - Keriman
- Utku Ateş - Serdar
- Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
- Ramiz Mullamusa - Aziz
- Şebnem Dilligil - Halime Kaya
- Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
- Ege Aydan - Münir Başkan
- Cemil Şahin - Behçet
- Halil Ergün
- Ergun Kuyucu - Ali
- Ruhi Sarı - Fikret