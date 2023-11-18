TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Son bölümüyle dolu bir bekleyişin içine sokan Gönül Dağı, 18 Kasım Cumartesi günü, 114. bölümüyle TRT ekranlarında yeni maceralara yelken açıyor. Gönül Dağı 114. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 18 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 114. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI