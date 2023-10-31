Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 61. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 61. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 61. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 61. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gördüklerini hazmedemeyen Kartal yenilgiyi kabul edemez ve harekete geçer. Türkan Somer'i korumak için alınması güç bir karar alır ve uygulamaya koyar. Müjgan'la sohbetinden etkilenen Sadık, babalığı hakkında düşünür ve evlatlarını günahlarıyla, sevaplarıyla kabullenmesi gerektiğini öğrenir. Türkan'ı da, Derya'yı da bağrına basar. Baba ve kızlarının buluşması yeniden aile olma duygusunu iliklerimize kadar hissettirecektir. Çünkü aile demek, her koşulda birlikte mücadele etmektir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE