Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Dilek Taşı 7. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 7. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Dilek Taşı 7. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 7. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kenan, Figen ve Mustafa'yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa'dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir. Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar. Figen ve Mustafa, Cemre'yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa'nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir. Figen tutuklanır. Mustafa bir kez daha Cemre'den ayrılmak zorunda kalır.

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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