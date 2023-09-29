Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 29 Eylül Cuma günü ekrana gelecek. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 25. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 25. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 25. bölüm 29 Eylül Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 25. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 25. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE İPLERİ ELİNE ALIYOR!

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır.

Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır?

Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için, mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir?

Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa yeni bir gelecek mi yazacak?

BARBAROS'UN YENİ YÜZLEŞMESİ

Çatal, Barbaros'a Nazmiye'nin yeğeni olduğunu söyler. Bütün ailesinin suçlu olduğunu öğrenen Barbaros'un artık canına tak eder.

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BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN KORUMASI OLACAK MI?

Hacı Hafız ve Hacer, Barbaros'a Gülayşe'nin koruması olmasını teklif ettiğinde bir yandan Gülayşe'ye kendini unutturmak diğer yandan onu her gün görmek isteyen Barbaros bu teklife ne diyecek?

Barbaros, Nizam'ın ölümünde Feza'nın parmağı olduğunu düşünür. Barbaros neyden şüphelendi? Yoksa Feza geride bir kanıt mı bıraktı?

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN SİLAHI SATMASINA NE DİYECEK?

Barbaros yas tuttuğu şu zamanda, neden Nizam'dan ona yadigar kalan silahı satıyor? Gülayşe buna ne diyecek? Ya bu sefer yapılanların geri dönüşü olmazsa?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)