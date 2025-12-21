Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın Ukraynalı futbolcusu Danilo Sikan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Performansı tartışmalara yol açan Sikan'ın menajeri Trabzon'a gelecek. 24 yaşındaki Ukraynalı forvetin devre arasında ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim ile bir görüşme yapacak olan menajerin, kiralama mı, yoksa direkt bonservisi ile mi satışı konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor.