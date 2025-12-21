Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde üzen haber! Leon Goretzka…
Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leon Goretzka ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Alman yıldızın ülkemizde forma terletme durumu büyük merak konusu haline gelirken oyuncuyla ilgili ortaya çıkan son haber, gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. İki ezeli takım flaş isimlerle kadrolarını güçlendirmek isterlerken Kanarya ve Cimbom'un Leon Goretzka ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyor.
Son olarak transferde Goretzka için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber geldi. Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS'a göre futbolcu için Atletico Madrid devreye girdi.
Yer alan haberde Goretzka'nın Atletico Madrid'in kendisine olan ilgisinden haberdar olduğu ayrıca futbolcuya Avrupa'dan pek çok takımın daha talip olduğu belirtildi.