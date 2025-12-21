Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da şok gerçek! Kasımpaşa maçı öncesi...

Galatasaray'da şok gerçek! Kasımpaşa maçı öncesi... Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi o sorun, Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...





Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Sarı kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları iyileşmeye yakın olan Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın ise riske edilmemeleri bekleniyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yoklar.