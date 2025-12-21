Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Sarı kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları iyileşmeye yakın olan Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın ise riske edilmemeleri bekleniyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yoklar.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.