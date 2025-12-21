Fenerbahçe'nin yıldız stoper Milan Skriniar kulübün resmi sosyal medya hesabına samimi açıklamalarda bulundu. Skriniar açıklamalarında, "Milan Skriniar: Gelecek yıldan beklentim tabii ki şampiyon olmak. Fenerbahçe'de içimdeki ateşi tekrar bulduğumu düşünüyorum. Hala kendimi geliştirmek için motivasyonum var. En iyisi olmak, daha iyisini yapmak... Her gün daha çok çalışmak için çok büyük bir motivasyona sahibim." ifadelerine yer verdi.

İŞTE SKRINIAR İLE YAPILAN SORU-CEVAP: