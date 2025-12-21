Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 92-84 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Anadolu Efes: Loyd 5, Weiler-Babb 5, Cordinier 15, Dessert 20, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer 16, Rüzgar Fenemen, Smits 3, Swider 2, David Mutaf 3, Erkan Yılmaz 5, Jones 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Meeks 5, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 2, White 14, McCollum 20, Can Korkmaz, Rıdvan Öncel, Omoruyi 17, Gillespie, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 25-20

Devre: 45-34

3. Periyot: 70-62

Beş faulle çıkan: 39.52 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)