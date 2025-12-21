CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Kasımpaşa maçı detayları Galatasaray-Kasımpaşa maçı detayları 14:10
F.Bahçe'de derbi öncesi tam 13 isim eksik! F.Bahçe'de derbi öncesi tam 13 isim eksik! 13:15
İşte G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR'ı! 12:22
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde kötü haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde kötü haber! 12:16
F.Bahçe'de Talisca şoku! F.Bahçe'de Talisca şoku! 11:13
Fırtına'da flaş Sikan gelişmesi! Fırtına'da flaş Sikan gelişmesi! 11:06
Daha Eski
G.Saray'da Jakobs şoku! Kendisinden... G.Saray'da Jakobs şoku! Kendisinden... 10:06
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 09:47
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif! F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif! 09:25
Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri 09:14
Beşiktaş'ın maçı sonrası flaş eleştiri! Beşiktaş'ın maçı sonrası flaş eleştiri! 08:42
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 08:27
F.Bahçe'de derbi öncesi tam 13 isim eksik!
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde kötü haber!
Çılgın Sayısal Loto | 20 Aralık
Frog jump nasıl yapılır? | İZLE