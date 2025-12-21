Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken bu mücadelenin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak takımın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için flaş açıklama geldi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık durumu bilgilendirme
Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 21, 2025
Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.… pic.twitter.com/TSDISlMcHi