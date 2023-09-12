MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 12 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmada son olarak mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023- 01:30