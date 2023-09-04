Başrollerinde İlhan Şen ve Özge Yağız'ın yer aldığı, dramatik hikayesi ile herkesi ekran başına kilitlemeyi hedefleyen NTC Medya yapımı Safir dizisi, atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ateş, Yaman ve Okan kardeşlerin karmaşık hayatlarını konu edinen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için 'Safir ilk bölüm izle | Safir 1. bölüm izle atv canlı - 4 Eylül Safir yeni ve son bölüm izle' konularını haberimizde derledik.

SAFİR İLK BÖLÜM İZLE | NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 4 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 1. bölüm bilgileri...

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SAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

SAFİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.