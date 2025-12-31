logo

Sayısal Loto açıklandı! 31 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Haftanın merakla beklenen oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, 31 Aralık çekilişiyle sonuçlandı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiyeye kaç kişinin ulaştığı da netlik kazandı. 31 Aralık Sayısal Loto sonuçlarının ne kadar devrettiği de merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar...

31 ARALIK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 - 14 - 19 - 25 - 32 - 45 JOKER: 23 SÜPERSTAR: 42

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

