MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Ağustos MasterChef All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Çekişmeli yarışmada son olarak dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılar belli oldu. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan mavi takım oldu. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyelerinin kendi aralarında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme potasına giden 3. ve 4. aday belli oldu. Haftanın 3. eleme adayı Sefa olurken, 4. aday ise Barbaros olarak belirlendi.