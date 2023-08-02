Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. 8. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan dizide Damla Sönmez ve Caner Cindoruk başrollerde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek istyenler arama motorlarında Maviye Sürgün 8. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 8. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 8. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün 8. yeni bölümü detayları...

MAVİYE SÜRGÜN 8. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana geldi. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 8. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 8. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 8. bölüm bilgileri...

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Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricordo'yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlaması istemiştir. Ali Defne'nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır. Ricardo'nun komaya girmesi Ozan ve Defne'yi birer şüpheli haline getirir.

Ozan'ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini alt üst eder. Murat'ın yaşam umudu adına Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda'nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.

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