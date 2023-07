MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Masterchef All Star haftanın son eleme adayı iki etaplı yarışma sonucunda belli oldu. İzleyiciler ise 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potada olan isimler ve son bölümden tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 01:00