Takiptekiler filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Daniel Benmayor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Takiptekiler filminin konusu ne? Takiptekiler oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
TAKİPTEKİLER FİLMİNİN KONUSU NE?
New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur.
TAKİPTEKİLER OYUNCULARI KİM?
- Taylor Lautner
- Marie Avgeropoulos
- Adam Rayner
- Rafi Gavron
- Sam Medina
- Amirah Vann
- Keil Oakley Zepernick
- Lukas Sharp
- Sean Rahill
- Henry Yuk
- Christopher Jackson
- Josh Yadon
TAKİPTEKİLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Takiptekiler, 2015 yapımı ABD filmidir.